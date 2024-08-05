盤中速報 - 漢唐(2404)股價殺至跌停，跌停價303.5元，成交806張

主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌2.04%。