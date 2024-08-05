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盤中速報 - 漢唐(2404)股價殺至跌停，跌停價303.5元，成交806張

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 09:55

漢唐(2404-TW)05日09:55下跌33.5元，股價跌停報303.5元，委賣17張，成交806張。

主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌2.04%。

漢唐(2404-TW)近5日股價上漲3.06%，集中市場加權指數下跌2.18%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,393 張
  • 外資買賣超：-341 張
  • 投信買賣超：+1,942 張
  • 自營商買賣超：-208 張
  • 融資增減：+7 張
  • 融券增減：+6 張

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