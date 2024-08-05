盤中速報 - 漢唐(2404)股價殺至跌停，跌停價303.5元，成交806張
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 09:55
漢唐(2404-TW)05日09:55下跌33.5元，股價跌停報303.5元，委賣17張，成交806張。
主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌2.04%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,393 張
- 外資買賣超：-341 張
- 投信買賣超：+1,942 張
- 自營商買賣超：-208 張
- 融資增減：+7 張
- 融券增減：+6 張
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