三天市值蒸發5千億美元！全球股市下殺、美政府賣出 比特幣崩跌逾11%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 11:03
比特幣 (BTC) 今 (5) 日在亞洲早盤追隨全球股市跌勢崩逾 11%%，一度失守 5.3 萬美元，比特幣上次交易價格低於該價位是在今年 2 月底，當時比特幣現貨 ETF 在美國獲得批准上市後價格一路走漲。
根據《Cointelegraph》報導，近日加密貨幣閃崩導致總市值過去三天蒸發 5 千億美元，創一年多來最大紀錄，部分專家將近期動盪歸咎於美國就業數據疲軟、科技公司成長放緩以及市場對於加密貨幣交易公司 Jump Crypto 大規模拋售的擔憂。
美國 12 檔現貨比特幣 ETF 上週五 (2 日) 創下 5 月 1 日以來單日最大資金外流量，總流出量為 2.3745 億美元，也是自今年 1 月份現貨比特幣 ETF 推出以來第 4 高的單日流出量。5 月 1 日當天總流出資金為 5.6377 億美元。
富達的 FBTC 流出逾 1 億美元，方舟投資和 21Shares 的 ARKB 流出約 8100 萬美元，Grayscale 的 GBTC、Bitwise 的 BITB 和 VanEck 的 HODL 各流出不到 5000 萬美元，其餘 5 檔基金沒有變化。儘管如此，總交易量一切如常，所有 ETF 的總資產凈值仍接近歷史高位。
此外，剛上市不久的以太幣 (ETH) 現貨 ETF 上週五淨流出 5400 萬美元，為上市以來單日最小的流出量，但凈資產總額 83.3 億美元，較首個交易日創下的 102.4 億美元高點大幅下降。大部分資金流出發生在 Grayscale 的 ETHE，該檔 ETF 的凈資產達 6 億美元。
熊市仍在持續之際，也使得利空消息顯得更為突出。美國政府出售沒收的絲綢之路比特幣的消息震驚市場。美國政府轉移價值 20 億美元的比特幣消息導致比特幣價格大跌。
另外，以色列與黎巴嫩之間日益升高的緊張局勢也給全球經濟前景蒙上陰影，並加劇比特幣的跌勢。這些事件不僅影響了比特幣，還影響了各種山寨幣，導致整個加密貨幣市場出現下滑。
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