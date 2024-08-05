三天市值蒸發5千億美元！全球股市下殺、美政府賣出 比特幣崩跌逾11%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 11:03

比特幣 (BTC) 今 (5) 日在亞洲早盤追隨全球股市跌勢崩逾 11%%，一度失守 5.3 萬美元，比特幣上次交易價格低於該價位是在今年 2 月底，當時比特幣現貨 ETF 在美國獲得批准上市後價格一路走漲。

根據《Cointelegraph》報導，近日加密貨幣閃崩導致總市值過去三天蒸發 5 千億美元，創一年多來最大紀錄，部分專家將近期動盪歸咎於美國就業數據疲軟、科技公司成長放緩以及市場對於加密貨幣交易公司 Jump Crypto 大規模拋售的擔憂。

美國 12 檔現貨比特幣 ETF 上週五 (2 日) 創下 5 月 1 日以來單日最大資金外流量，總流出量為 2.3745 億美元，也是自今年 1 月份現貨比特幣 ETF 推出以來第 4 高的單日流出量。5 月 1 日當天總流出資金為 5.6377 億美元。

富達的 FBTC 流出逾 1 億美元，方舟投資和 21Shares 的 ARKB 流出約 8100 萬美元，Grayscale 的 GBTC、Bitwise 的 BITB 和 VanEck 的 HODL 各流出不到 5000 萬美元，其餘 5 檔基金沒有變化。儘管如此，總交易量一切如常，所有 ETF 的總資產凈值仍接近歷史高位。

此外，剛上市不久的以太幣 (ETH) 現貨 ETF 上週五淨流出 5400 萬美元，為上市以來單日最小的流出量，但凈資產總額 83.3 億美元，較首個交易日創下的 102.4 億美元高點大幅下降。大部分資金流出發生在 Grayscale 的 ETHE，該檔 ETF 的凈資產達 6 億美元。