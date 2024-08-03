鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.8億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,508美元，24小時漲跌幅-4.60%；以太幣(ETH)現報價格2,981.2美元，24小時漲跌幅-5.42%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.8億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.61億美元；SOL(SOL)24小時成交量達9.29億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Flow(FLOW)24小時漲幅12.1%；PowerPool(CVP)24小時漲幅11.4%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BETA(BETA)24小時跌幅11%；大零幣(ZEC)24小時跌幅4.12%。
近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅32.6%；IO.NET(IO)近一週漲幅31.3%；GTC(GTC)近一週漲幅27.1%。
近一週跌幅：AirDAO(AMB)近一週跌幅31.1%；Gifto(GFT)近一週跌幅26.9%；AAVE(AAVE)近一週跌幅9.23%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - SOL大跌8.09%，報149.91美元
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.56億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
- 盤中速報 - SOL大跌8.62%，報153.49美元
- 盤中速報 - SOL大跌8.27%，報151.53美元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇