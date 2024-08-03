鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.8億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Flow(FLOW)24小時漲幅12.1%；PowerPool(CVP)24小時漲幅11.4%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BETA(BETA)24小時跌幅11%；大零幣(ZEC)24小時跌幅4.12%。

近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅32.6%；IO.NET(IO)近一週漲幅31.3%；GTC(GTC)近一週漲幅27.1%。