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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.8億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,508美元，24小時漲跌幅-4.60%；以太幣(ETH)現報價格2,981.2美元，24小時漲跌幅-5.42%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.8億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.61億美元；SOL(SOL)24小時成交量達9.29億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Flow(FLOW)24小時漲幅12.1%；PowerPool(CVP)24小時漲幅11.4%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BETA(BETA)24小時跌幅11%；大零幣(ZEC)24小時跌幅4.12%。

近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅32.6%；IO.NET(IO)近一週漲幅31.3%；GTC(GTC)近一週漲幅27.1%。

近一週跌幅：AirDAO(AMB)近一週跌幅31.1%；Gifto(GFT)近一週跌幅26.9%；AAVE(AAVE)近一週跌幅9.23%。

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