鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.56億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 10:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Flow(FLOW)24小時漲幅15.3%；UMA(UMA)24小時漲幅14.5%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅5.64%；Mdex(MDX)24小時跌幅3.45%。

近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅32.6%；IO.NET(IO)近一週漲幅31.3%；GTC(GTC)近一週漲幅27.1%。