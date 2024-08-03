鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.56億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,463.5美元，24小時漲跌幅-4.90%；以太幣(ETH)現報價格2,964.95美元，24小時漲跌幅-6.63%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.56億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.84億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.71億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Flow(FLOW)24小時漲幅15.3%；UMA(UMA)24小時漲幅14.5%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅5.64%；Mdex(MDX)24小時跌幅3.45%。
近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅32.6%；IO.NET(IO)近一週漲幅31.3%；GTC(GTC)近一週漲幅27.1%。
近一週跌幅：AirDAO(AMB)近一週跌幅31.1%；Gifto(GFT)近一週跌幅26.9%；AAVE(AAVE)近一週跌幅9.23%。
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