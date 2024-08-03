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鉅亨速報

盤中速報 - SOL大跌8.09%，報149.91美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 16:50

SOL(SOL)在過去 24 小時內跌幅超過8.09%，最新價格149.91美元，總成交量達9.32億美元，總市值699.10億美元，目前市值排名第 4 名。

近 1 日最高價：167.65美元，近 1 日最低價：148.62美元，流通供給量：464,860,934。

Solana最重要的創新是設計了歷史證明(PoH)共識機制，結合區塊鏈底層的權益證明(PoS)，這種混合的共識模型吸引了小型交易者和機構交易者的興趣，讓去中心化金融可以更有效率地規模化。大幅縮短了區塊鏈處理時間和智慧合約驗證時間，交易成本降低，因此與Polkadot、Cardano等鏈並稱為以太坊殺手。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-16.43%
  • 近 1 月：+9.13%
  • 近 3 月：+6.97%
  • 近 6 月：+56.90%
  • 今年以來：+39.84%

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