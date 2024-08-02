歐盟AI法正式上路違規企業面臨鉅額罰款 業界人士與產業領袖如何看？

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 13:31

歐盟《人工智慧法》周四 (1 日) 正式生效，違反該法的企業將面臨嚴厲罰款，將被處以全球年營業額 1.5% 到 7% 不等的罰款，AI 產業領袖也對這項具里程碑意義立法將如何影響中小企業、AI 培訓工作與使用分享看法。

3M(MMM-US) 全球數位自動化與創新資深經理 Paul Cardno 說，跟任何新技術一樣，使用不當將可能引發更多問題。儘管歐盟法案並不完美，必須結合其他全球法規進行評估，但就 AI 制定明確框架和指引，將有助於鼓勵原先持觀望態度的人參與 AI 革命，確保其對歐盟運作的所有組織都產生安全、積極的持續影響，這對 AI 產業來說無疑是一個進步。

AI 企業 Luminance 執行長 Eleanor Lightbody 則表示，事實上，AI 技術非常廣泛，大語言模型的應用也多種多樣。一刀切的 AI 監管方法恐過於僵化，且考慮到 AI 發展速度，這種方法很快就會過時。

立陶宛網路大數據公司 Oxylabs 法律部門主管 Denas Grybauskas 指出，目前還未討論的一個商業化法遵風險在於，這項新法不僅會影響直接處理 AI 技術的公司，還會影響更廣泛的技術社群。目前歐盟 AI 法規針對 AI 系統和應用程式的提供者制定明確的要求和限制，但其中一些規定也可能為參與 AI 供應鏈的第三方如數據收集業者帶來間接責任。

印尼科技巨頭 GoTo 產品管理副總裁 David Evans 認為，歐盟 AI 法規是一項保障措施，確保在提供利益的同時最大限度地減少潛在威脅。

西班牙 Making Science 數據和分析主管 Rodney Perry 也說，消費者將感受到這項新法規帶來的正面影響，受益於針對 AI 操縱行為的加強保護，將增強對人們對 AI 驅動服務的信任。企業現在必須做好準備來達成這些新標準。

根據這項歐盟新法，聊天機器人等 AI 系統必須明確告知用戶他們在與機器互動，AI 技術供應商必須確保合成的音頻、影片、文本和圖像內容能被檢測為 AI 生成的內容。