利變型保單買氣熱 金管會5點提醒：宣告利率不等於投報率

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-01 20:31

市場預期聯準會將降息，帶動利變型保單買氣回溫，金管會釋出五點提醒，此類商品本質仍為保險商品，且宣告利率並非保證利率，也不等同投資報酬率，民眾不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量，同時也要注意匯率風險，呼籲購買前應詳細了解商品內容，並審慎評估自身保險保障需求。

金管會表示，目前市場上常見之利率變動型保險商品類型包括利率變動型人壽保險及利率變動型年金保險。一般而言，利率變動型保險與一般傳統型人身保險最大差異點在於額外提供宣告利率累積部分保單價值，以作為未來相關回饋之依據。

宣告利率目的在於建立對保戶的利率回饋機制，讓保戶在市場利率上升時，可能因該保單對應的資產投資績效超過保單預定利率，透過宣告利率的設計及增值回饋分享金的給付增加額外保單利益，但宣告利率並非固定或保證之利率，保險公司會定期公布各商品適用之宣告利率，常見為 1 個月或 1 年，各家有所不同。

金管會提醒消費者，投保利率變動型保險商品前應注意下列事項，以避免日後消費爭議：

宣告利率是指保險公司將保戶所繳交之保險費作有效的資金運用，並就其所獲得的投資報酬扣除相關行政費用率後，用以計算增值回饋等額外保單利益的利率，並非固定或保證之利率，也不等同於投資報酬率。 各公司對利率變動型保險之宣告利率雖有高低差異，消費者於購買此類商品時，不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量，同時也要瞭解各公司宣告政策及歷史宣告利率情形。 利率變動型保險商品雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲辦理提前解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法拿回所繳保險費之全部金額。 另外幣收付之利率變動型保險商品，其保險費及保險金等款項給付之幣別均為外幣，購買前應特別注意匯率風險。 消費者投保利率變動型保險前應仔細審閱保險公司提供之保單條款樣張，並充分了解保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品。