科系大洗牌！陸狂增理工科系AI專業暴增15倍 專家：反擊西方打壓的國運之戰

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 11:03

最新統計數據顯示，中國大學科系正持續進行大洗牌，頂尖名校之一的四川大學近日大幅裁撤 31 個系，近日，985 名校四川大學一口氣撤銷了 31 個專業，過去 12 年各地大學裁撤和停招系所數量高達近萬個。

《智谷趨勢》報導，過去兩年被撤銷的大學校系分別多達 925 個跟 1670 個，且理工類院校經費快速攀升，哈爾濱工業大學經費漲幅超過清華跟北大，不少省份的強基計劃進一步向理工傾斜，文科最低錄取分數下滑現象愈演愈烈。大洗牌的背後除了是時代變遷外，還是中國努力衝破西方科技的絕地反擊，是一場輸不起的國運之戰。

近幾年被裁撤最多的系是公共事業管理，2018 年以來有一百多個大學撤銷這個專業，唯一一個比它還慘的是資訊管理與信息系統。從 2000 年到 2017 年，中國各大院校開設公共管理類專業的數量，增加 10 倍，但今天徹底變了。

此外，雖未被裁撤但在報考熱度和受歡迎程度一落千丈的莫過於土木工程系，在各大學的最低錄取分數同步大跳水，甚至改名「智慧建造」，但即使如此，家長們仍避之唯恐不及。

今年迎來陣陣寒氣的是金融科系，昔日熱門的財經類院校，錄取分數出現「斷崖式」滑坡。「211」高校上海財經大學在廣東物理類的最低錄取排名從 2021 年的 3000 名以上，一路下滑到 2024 年不到 13602 名，暴跌 1 萬名。

211 指的是 21 世紀的 100 所重點大學，將中國各地挑選出約 100 個大學院校設立為重點高校，這些學校可優先獲得資金。



中央財經大學從 6000 名暴降到 13000 名後，對外經貿大學、首都經貿大學、西南財經大學也遭遇類似情況，金融專業落難主要因為就業變難。根據東方財富 Choice，上月券商業約有 34 萬從業人員，跟年初相比，半年來減少近萬人。

另據 Wind 數據，近三年券商行業降薪明顯，去年人均薪資比 2021 年減少近 20%，平均減少約 12.74 萬人民幣。上海交大高金學院副院長李峰上月在畢業典禮的一句話，更在整個金融圈引爆。

李峰說：「一些人認為金融業毫無價值，因其似乎不是硬核科技，認為金融業是可有可無的交易成本，有些金融從業人員，包括我們的一些同學和校友，甚至產生職業羞恥心。」「金融羞恥」這個詞一夕爆紅並成了今天獨特的時代標記。

就業興衰的背後，更深層次的原因是國運的走向。中國教育部等五部門去年印發的《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》提出，到 2025 年，將優化調整 20% 左右大學學科專業布點。

最典型的就是 AI。中國在 2018 年的 AI 學科專業布點僅 35 個，今年則有 533 所大學開設 AI 專業，短短 6 年增加 15 倍。

值得注意的是，雖然中國這幾年被撤銷的專業中有不少理工科系，但只是為了整合強化，不像一些文科直接消失。

面對新一輪大國科技競爭和經濟壓力，中國選擇把更多資源投入到理工科領域，理工科將開啟「狂飆」之路。2020 年推出的強基計劃，也對理工專業強烈傾斜，選拔想要服務於國家重大戰略的學生，尤其是為理科尖子生開闢了一條通往名校的直升通道。

吉林大學、中山大學、西北工業大學都規定數學考試成績在 145 以上就可破格入圍考核，哈爾濱工業大學、南開則在分數的計算上對物理、數學給予更高權重，降低入學門檻來吸引人才。