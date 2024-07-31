盤中速報 - 費城半導體大漲4.71%，報5120.63點
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 22:00
截至台北時間31日09:45，費城半導體上漲230.48點（或4.71%），暫報5120.63點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.41%
- 近 1 月：-10.64%
- 近 3 月：+4.64%
- 近 6 月：+13.2%
- 今年以來：+17.12%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲9.89%；輝達(NVDA-US)上漲8.48%；艾司摩爾(ASML-US)上漲7.05%；美光科技(MU-US)上漲6.94%；博通(AVGO-US)上漲6.91%。
部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌11.72%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌7.55%；科沃(QRVO-US)下跌4.33%。
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