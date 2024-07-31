鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sensata Technologies Holding PlcST-US的目標價調降至44元，幅度約6.38%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 18:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Sensata Technologies Holding Plc(ST-US)提出目標價估值：中位數由47元下修至44元，調降幅度6.38%。其中最高估值69元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Sensata Technologies Holding Plc評價：積極樂觀9位、保持中立10位、保守悲觀1位。
Sensata Technologies Holding Plc今(31日)收盤價為38.17元。近5日股價下跌6.38%，標普指數下跌2.15%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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