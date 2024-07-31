盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額95.38億
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 10:35
台股今日其他電子業類股表現強勁，31日10:35相關指數上漲2.02%，總成交額95.38億元，大盤占比17.4%。
該產業上漲家數25、下跌家數15、平盤家數6。領漲個股鑫科(3663-TW)31日10:34股價上漲7.6元，報84.0元，漲幅9.95%。
其他電子類指數近5日下跌2.46%，櫃買市場加權指數下跌1.57%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.46%
|-1.57%
|近一月
|-5.66%
|-3.65%
|近三月
|+4.87%
|+5.97%
|近六月
|+36.95%
|+11.31%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 直得(1597)大漲7.42%，報95.5元
- 盤中速報 - 材料-KY(4763)大漲7.04%，報867元
- 盤中速報 - 長盛(3492)急拉5.01%報26.95元，成交679張
- 盤中速報 - 福裕(4513)股價拉至漲停，漲停價65.7元，成交14,616張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇