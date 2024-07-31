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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額95.38億

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 10:35

台股今日其他電子業類股表現強勁，31日10:35相關指數上漲2.02%，總成交額95.38億元，大盤占比17.4%。

該產業上漲家數25、下跌家數15、平盤家數6。領漲個股鑫科(3663-TW)31日10:34股價上漲7.6元，報84.0元，漲幅9.95%。

其他電子類指數近5日下跌2.46%，櫃買市場加權指數下跌1.57%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.46% -1.57%
近一月 -5.66% -3.65%
近三月 +4.87% +5.97%
近六月 +36.95% +11.31%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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