盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額93.46億
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:34
台股今日航運業類股表現強勁，30日13:33相關指數上漲2.1%，總成交額93.46億元，大盤占比2.59%。
該產業上漲家數21、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股萬海(2615-TW)30日13:30股價上漲3.3元，報76.2元，漲幅4.53%。
航 運 業近5日上漲1.48%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.48%
|-0.42%
|近一月
|-12.44%
|-3.77%
|近三月
|+0.29%
|+8.14%
|近六月
|+13.0%
|+22.32%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.26%，總成交額4.65億
- 盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額2.15億
- 盤中速報 - 光聖(6442)股價拉至漲停，漲停價452.0元，成交364張
- 盤中速報 - 台林(5353)急拉3.42%報32.3元，成交152張
鉅亨號貼文看更多
下一篇