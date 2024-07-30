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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額93.46億

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:34

台股今日航運業類股表現強勁，30日13:33相關指數上漲2.1%，總成交額93.46億元，大盤占比2.59%。

該產業上漲家數21、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股萬海(2615-TW)30日13:30股價上漲3.3元，報76.2元，漲幅4.53%。

航 運 業近5日上漲1.48%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 +1.48% -0.42%
近一月 -12.44% -3.77%
近三月 +0.29% +8.14%
近六月 +13.0% +22.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22223.570.27%
萬海76.24.53%

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