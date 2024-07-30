〈能源盤後〉早盤中東衝突漲勢流逝 原油收低

鉅亨網編譯許家華 2024-07-30 06:08

原油周一 (29 日) 收低，在連續三周下跌後擴大跌幅，未能守住早盤因擔心以色列和真主黨爆發更廣泛衝突而升起的漲幅。

分析師指出，美國石油供應數據將於周三公佈，石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 周四召開會議，其會議結果可能激發石油下一步動向。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.35 美元或 1.8%，收每桶 75.81 美元，在最近月 WTI 原油價格連跌 3 周後，創下 6 月 7 日以來最低收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.35 美元或 1.7%，收每桶 79.78 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.23 美元或 1.5%，收每桶 79.05 美元，此為交易較活躍的 Brent 原油期貨。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.42 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格跌近 1.9% ，收每加侖 2.38 美元。

8 月交割的天然氣價格大跌 4.9%，收每百萬 Btu 1.91 美元，該期貨今日到期。

市場驅動力

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 報告指出，中東地緣政治緊張局勢加劇，但石油迄今卻未能在這利多消息背景下受益。上周三官方公布，美國商業庫存下降 370 萬桶至 4.365 億桶 (年減 4.5%)，但此點在上周後半段時間內同樣未能吸引原油買家。

上周 WTI 和 Brent 原油均連續第三周收跌。

油價在亞洲交易時段開盤走高，9 月 WTI 交易價高達每桶 77.69 美元，隨後漲勢消退。

據以色列總理辦公室稱，以色列控制的戈蘭高地的一個足球場周六遭砲彈襲擊，造成 12 人死亡，大部分是兒童和青少年，另外約 40 人受傷。這次襲擊令人擔憂以色列和伊朗支持的真主黨之間爆發更廣泛地區戰爭，但真主黨罕見地否認對此負責。

加拿大皇家銀行資本市場的全球大宗商品主管 Helima Croft 表示：「自加薩衝突爆發以來，我們就預警，以色列和真主黨之間的衝突，恐讓伊朗捲入戰爭。但在以色列和伊朗 4 月直接交火未能引發更廣泛的衝突或使能源供應面臨更大風險之後，市場基本上消除了對更廣泛的中東衝突的擔憂。」

Croft 表示，以色列可能會再次保持克制，一如 4 月時的做法，並選擇採取更謹慎的報復行動，意味著看似嚴重但不會開闢新戰線的報復行動，儘管衝突升級的風險仍然很高。

她認為，伊朗若捲入戰爭，都可能讓市場擔憂 2019 年那種報復行動再現，當時霍爾木茲海峽的油輪以及 Abqaiq 等關鍵管道和設施都遭到直接襲擊。倘若周六遭襲的事件再次發生，雙方衝突恐難以控制。

目前，委內瑞拉總統大選的結果似乎未對石油產生太大影響。

委內瑞拉政府宣布總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以 51.2% 得票率連任成功，但該國反對黨候選人岡薩雷茲（Edmundo Gonzalez）也宣布當選，且得票率達 7 成，領先現任總統 40 個百分點。

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 表示，馬杜洛連任可能會阻礙該國與美國及其盟友恢復關係和解除制裁的障礙，進而令委內瑞拉石油供應無法重返市場。有鑑於全球供應過剩，委國石油無法重返市場將可支撐價格。

然而，Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 認為，石油市場沒人關注委內瑞拉總統選舉，市場焦點在本周的聯準會 (Fed) 以及地緣政治風險、美國原油庫存、颶風風險和企業財報。

他說，倘若美政府周三公布的國內原油庫存降幅再次超出預期，能源產業可能會獲得支撐。

麥格理策略師預計，美國能源資訊局 (EIA) 周三將公布上周 (7/26 止) 原油庫存減少 390 萬桶，汽油和餾分油庫存均減少 160 萬桶。

另外，美國能源部周一宣布買進 456 萬桶原油，使回填戰略石油儲備 (SPR) 的購買總量達到 4000 萬桶。再加上先前與國會合作，取消 1400 萬桶原油的出售行動，就將自 2022 年以來買進或保留 SPR 的總量達到 1.8 億桶，這是俄烏戰爭爆發後，2022 年出售的總量。