鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.59億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Jupiter(JUP)24小時漲幅7.74%；Wormhole(W)24小時漲幅8.36%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；FOR(FOR)24小時跌幅18.6%；PowerPool(CVP)24小時跌幅9.72%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅15.8%；Celestia(TIA)近一週漲幅12.8%；Arbitrum(ARB)近一週漲幅12%。