鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.32億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,420美元，24小時漲跌幅-3.51%；以太幣(ETH)現報價格3,312.01美元，24小時漲跌幅+0.76%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.32億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.94億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.67億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Dymension(DYM)24小時漲幅7.15%；WIN(WIN)24小時漲幅6.15%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅15.8%；PowerPool(CVP)24小時跌幅15.8%。
近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅15.8%；Celestia(TIA)近一週漲幅12.8%；Arbitrum(ARB)近一週漲幅12%。
近一週跌幅：PowerPool(CVP)近一週跌幅84.3%；CTXC(CTXC)近一週跌幅48.2%；AirDAO(AMB)近一週跌幅30.3%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.49億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.89億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.25億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.3億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨號貼文看更多
下一篇