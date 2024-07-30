鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.32億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Dymension(DYM)24小時漲幅7.15%；WIN(WIN)24小時漲幅6.15%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅15.8%；PowerPool(CVP)24小時跌幅15.8%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅15.8%；Celestia(TIA)近一週漲幅12.8%；Arbitrum(ARB)近一週漲幅12%。