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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.32億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,420美元，24小時漲跌幅-3.51%；以太幣(ETH)現報價格3,312.01美元，24小時漲跌幅+0.76%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.32億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.94億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.67億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Dymension(DYM)24小時漲幅7.15%；WIN(WIN)24小時漲幅6.15%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅15.8%；PowerPool(CVP)24小時跌幅15.8%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅15.8%；Celestia(TIA)近一週漲幅12.8%；Arbitrum(ARB)近一週漲幅12%。

近一週跌幅：PowerPool(CVP)近一週跌幅84.3%；CTXC(CTXC)近一週跌幅48.2%；AirDAO(AMB)近一週跌幅30.3%。

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