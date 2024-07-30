台股跌落季線止跌訊號來了? 逢低佈局好時機要看這個量化指標? !

鉅亨研報 2024-07-30 17:08

一、景氣信號續亮黃紅燈

受到凱米颱風來襲影響，台北股市連續 2 日休市，不過該來的還是躲不掉，由於那斯達克指數和費城半導體指數重挫，台北股市開盤大跌近千點 (7/26)。一般而言，多頭市場緩漲急跌，觀察台股兩週失血二千點，確實是有急跌的現象，但總經基本面改變了嗎? 美國通膨的趨緩態勢不變、對於聯準會的降息預期不變。

之前的專欄文章 (延伸閱讀：基本面增長且技術面多頭排列的選股方法) 曾經提到，觀察市場動態還是要看基本面發展，景氣對策信號連續 2 個月呈黃紅燈，判斷後續還有一段上升的過程，因此投資人不需要拘泥於現在的點數是多少，而是應該把握本次的景氣上行週期，逢低進行資產佈局。

二、止跌訊號怎麼看? 一圖掌握成交量乖離率指標

至於要怎麼定義低量呢? 我們可以使用量化數據進行評估，例如技術指標的乖離率，就是衡量數值與移動平均線之間的偏離程度，如果數值在移動平均線之上，稱為正乖離，反之在移動平均線之下，稱為負乖離，而我們需要尋找的就是成交量呈現負向且過大的乖離率，有機會形成低量的止跌訊號。

因此我們使用 XQ 全球贏家製作成交量乖離率指標，計算的方式也非常簡單，首先定義移動平均線的天數設定為 60 日，也就是中長期季線為觀察點，前面說過需要負向且過大的乖離率，這部分並沒有一定的準則，所以在這個範例是以負 10、20、30% 共 3 個門檻值，根據以上 2 個條件設定，最終結果如下圖。

透過這樣的量化指標，觀察過去走勢可以發現，門檻值負 10% 的成立次數最多，負 30% 的成立次數最少，投資朋友可以依據自身習慣將篩選門檻值做調整。上週五 (7/26) 收盤的成交量乖離率數值是負 4.14%，但是在前一日是負 16.84%，顯見 7/23 成交量 4,058 億元已經是相對低量，對於行情止跌非常有幫助，因此推論上週五的殺盤停損，一部份是受到連續休市的影響。

我們的專欄一直以來都是提供量化數據，客觀評論市場動態發展，同時提醒不能忽略風險，止跌訊號不必然是多頭反攻，籌碼面、國際環境變化都是實際交易必須考慮的因素。