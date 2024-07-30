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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額9.17億

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:34

台股今日電器電纜類股表現疲軟，30日10:34相關指數下跌2.07%，總成交額9.17億元，大盤占比0.53%。

該產業上漲家數1、下跌家數13、平盤家數1。領跌個股華新(1605-TW)30日10:33股價下跌0.95元，報34.3元，跌幅2.7%。

電器電纜近5日下跌0.26%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -0.26% -0.42%
近一月 -3.19% -3.77%
近三月 -4.25% +8.14%
近六月 +13.18% +22.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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