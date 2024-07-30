盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額9.17億
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:34
台股今日電器電纜類股表現疲軟，30日10:34相關指數下跌2.07%，總成交額9.17億元，大盤占比0.53%。
該產業上漲家數1、下跌家數13、平盤家數1。領跌個股華新(1605-TW)30日10:33股價下跌0.95元，報34.3元，跌幅2.7%。
電器電纜近5日下跌0.26%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.26%
|-0.42%
|近一月
|-3.19%
|-3.77%
|近三月
|-4.25%
|+8.14%
|近六月
|+13.18%
|+22.32%
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