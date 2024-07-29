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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額41.85億

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:34

台股今日電子通路業類股表現疲軟，29日13:33相關指數下跌2.06%，總成交額41.85億元，大盤占比1.14%。

該產業上漲家數2、下跌家數18、平盤家數0。領跌個股弘憶股(3312-TW)29日13:30股價下跌6.6元，報83.6元，跌幅7.32%。

電子通路近5日下跌4.57%，集中市場加權指數下跌3.28%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -4.57% -3.28%
近一月 -4.63% -3.96%
近三月 -3.52% +9.93%
近六月 +3.0% +22.92%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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弘憶股83.6-7.32%

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