盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額41.85億
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:34
台股今日電子通路業類股表現疲軟，29日13:33相關指數下跌2.06%，總成交額41.85億元，大盤占比1.14%。
該產業上漲家數2、下跌家數18、平盤家數0。領跌個股弘憶股(3312-TW)29日13:30股價下跌6.6元，報83.6元，跌幅7.32%。
電子通路近5日下跌4.57%，集中市場加權指數下跌3.28%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.57%
|-3.28%
|近一月
|-4.63%
|-3.96%
|近三月
|-3.52%
|+9.93%
|近六月
|+3.0%
|+22.92%
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