盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額27.16億
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 09:49
台股今日光電業類股表現疲軟，30日09:49相關指數下跌2.03%，總成交額27.16億元，大盤占比10.24%。
該產業上漲家數28、下跌家數12、平盤家數8。領跌個股元太(8069-TW)30日09:49股價下跌10元，報256.5元，跌幅3.75%。
光電類指數近5日上漲2.14%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.14%
|-1.53%
|近一月
|-0.42%
|-4.84%
|近三月
|+13.44%
|+4.58%
|近六月
|+24.0%
|+10.17%
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