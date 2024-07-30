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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額27.16億

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 09:49

台股今日光電業類股表現疲軟，30日09:49相關指數下跌2.03%，總成交額27.16億元，大盤占比10.24%。

該產業上漲家數28、下跌家數12、平盤家數8。領跌個股元太(8069-TW)30日09:49股價下跌10元，報256.5元，跌幅3.75%。

光電類指數近5日上漲2.14%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.14% -1.53%
近一月 -0.42% -4.84%
近三月 +13.44% +4.58%
近六月 +24.0% +10.17%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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