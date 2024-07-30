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鉅亨速報

盤中速報 - 勤凱科技(4760)急拉3.21%報112.0元，成交87張

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 09:13

勤凱科技(4760-TW)近5分K漲速3.21%，30日09:13報112.0元，成交87張，今日漲幅為0.45％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

勤凱科技(4760-TW)近5日股價下跌7.08%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌2.08%。櫃買市場加權指數下跌1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-740 張
  • 外資買賣超：-561 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-179 張
  • 融資增減：-1,166 張
  • 融券增減：+30 張

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