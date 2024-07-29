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鉅亨速報

盤後速報 - 幸康(3332)下週(8月5日)除息1.6元，預估參考價39.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05

幸康(3332-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(7月29日)收盤價41.45元計算，預估參考價為39.85元，息值合計為1.6元，股息殖利率3.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

幸康(3332-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應器、電源轉換器、電池充電器、各式變壓器。塑膠射出成型加工及買賣業務。各種無線通訊器材之買賣、裝設及進出口業務。近5日股價下跌2.7%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/05 41.45 1.6 3.86% 0.0
2023/08/07 51.2 2.5 4.88% 0.0
2022/08/04 47.5 1.0 2.11% 0.0
2021/09/30 38.0 1.0 2.63% 0.0
2020/07/30 30.5 0.8 2.62% 0.0

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幸康41.450.00%

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