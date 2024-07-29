盤後速報 - 幸康(3332)下週(8月5日)除息1.6元，預估參考價39.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05
幸康(3332-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(7月29日)收盤價41.45元計算，預估參考價為39.85元，息值合計為1.6元，股息殖利率3.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
幸康(3332-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應器、電源轉換器、電池充電器、各式變壓器。塑膠射出成型加工及買賣業務。各種無線通訊器材之買賣、裝設及進出口業務。近5日股價下跌2.7%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/05
|41.45
|1.6
|3.86%
|0.0
|2023/08/07
|51.2
|2.5
|4.88%
|0.0
|2022/08/04
|47.5
|1.0
|2.11%
|0.0
|2021/09/30
|38.0
|1.0
|2.63%
|0.0
|2020/07/30
|30.5
|0.8
|2.62%
|0.0
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