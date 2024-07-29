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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.38%，總成交額5.55億

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19

台股今日資訊服務業類股表現疲軟，29日10:19相關指數下跌2.38%，總成交額5.55億元，大盤占比1.18%。

該產業上漲家數9、下跌家數14、平盤家數4。領跌個股系微(6231-TW)29日10:19股價下跌45元，報405.5元，跌幅9.99%。

資訊服務類指數近5日下跌4.28%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.28% -2.68%
近一月 -0.02% -3.3%
近三月 +9.7% +7.74%
近六月 +12.62% +12.85%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22203.620.38%
系微405.5-9.99%

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