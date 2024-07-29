盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.38%，總成交額5.55億
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19
台股今日資訊服務業類股表現疲軟，29日10:19相關指數下跌2.38%，總成交額5.55億元，大盤占比1.18%。
該產業上漲家數9、下跌家數14、平盤家數4。領跌個股系微(6231-TW)29日10:19股價下跌45元，報405.5元，跌幅9.99%。
資訊服務類指數近5日下跌4.28%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.28%
|-2.68%
|近一月
|-0.02%
|-3.3%
|近三月
|+9.7%
|+7.74%
|近六月
|+12.62%
|+12.85%
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