search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.89億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,109.99美元，24小時漲跌幅+1.59%；以太幣(ETH)現報價格3,299.9美元，24小時漲跌幅+1.66%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.89億美元；SOL(SOL)24小時成交量達3.95億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.62億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；GTC(GTC)24小時漲幅10.4%；PowerPool(CVP)24小時漲幅9.09%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅13.4%；WIN(WIN)24小時跌幅12.9%。

近一週漲幅：Celestia(TIA)近一週漲幅21.4%；BinaryX(BNX)近一週漲幅19%；AEVO(AEVO)近一週漲幅16.1%。

近一週跌幅：STMX(STMX)近一週跌幅56.9%；PowerPool(CVP)近一週跌幅32.4%；STORJ(STORJ)近一週跌幅22.5%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣區塊鏈比特幣SOL以太幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣694782.03%
以太幣3314.81.99%
SOL189.62.35%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty