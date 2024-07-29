盤中速報 - WIN大漲9.4%，報0.000099美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 08:05
WIN(WIN)在過去 24 小時內漲幅超過9.4%，最新價格0.000099美元，總成交量達0.21億美元，總市值0.98億美元，目前市值排名第 155 名。
近 1 日最高價：0.000111美元，近 1 日最低價：0.00009美元，流通供給量：993,701,859,243。
第一個TRON生態系統綜合Oracle WINkLink將現實世界與區塊鏈空間完全集成，將能夠提供可靠，不可預測和可驗證的隨機數，並通過利用數據，事件和支付系統等來完全恢復信任並改善用戶體驗。WIN（基於TRON的TRC20權杖）將成為WINkLink oracle網絡的管理權杖。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.75%
- 近 1 月：-12.50%
- 近 3 月：-30.05%
- 近 6 月：-5.15%
- 今年以來：-8.70%
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