民主黨換人換對了？最新民調：賀錦麗對決川普 表現比拜登好

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-27 00:43

美國在周四（25 日）公布的兩項民調均顯示，對美國大選具有重大影響力的搖擺州，副總統賀錦麗獲得的支持率比總統拜登高，並縮小了和共和黨總統侯選人川普的差距。

據《路透》報導，Emerson College/The Hill 的民調結果顯示，川普在四個關鍵州的支持率領先賀錦麗，分別是亞利桑那州（49% 對 44%）、喬治亞州（48% 對 46%）、密西根州（46% 對 45%）、賓夕法尼亞州（48% 對 46%）。兩人在威斯康辛州平手，支持率都是 47%。

儘管賀錦麗的整體支持率仍然落川普，但她在五個關鍵州的支持率超越了拜登。

《紐約時報》和 Siena College 在周四公布的民調也顯示，賀錦麗的表現比拜登更好。

根據這項民調，在登記選民中，川普以 48% 對 46% 的支持率領先於賀錦麗。而三周前的民調顯示，川普以 49% 對 41% 的支持率領先拜登。

由於拜登在首場電視辯論的表現慘烈，導致他的選情急轉直下，民主黨擔心，若繼續讓拜登選下去，不僅可能丟掉白宮，還可能丟失國會的控制權。在民主黨持續近一個月施壓下，拜登最終選擇退選。

目前來看，賀錦麗成為民主黨總統候選人幾乎板上釘釘，現在的問題是，她會挑誰擔任競選搭檔？