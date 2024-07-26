鉅亨速報 - Factset 最新調查：United Bankshares, Inc.(UBSI-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為40.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:16
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對United Bankshares, Inc.(UBSI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.59元上修至2.68元，其中最高估值2.7元，最低估值2.62元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|2.7(2.62)
|2.7
|最低值
|2.62(2.59)
|2.58
|平均值
|2.66(2.6)
|2.63
|中位數
|2.68(2.59)
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|10.35億
|11.98億
|最低值
|10.30億
|11.57億
|平均值
|10.33億
|11.83億
|中位數
|10.34億
|11.89億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.55
|2.40
|2.83
|2.80
|2.71
|營業收入
|9.07億
|8.67億
|8.68億
|11.05億
|15.03億
詳細資訊請看美股內頁：
United Bankshares, Inc.(UBSI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至9.58元，預估目標價為248.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至0.14元，預估目標價為134.35元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為125.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Olin Corp.(OLN-US)EPS預估下修至3.14元，預估目標價為59.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇