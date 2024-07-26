search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：United Bankshares, Inc.(UBSI-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為40.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:16

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對United Bankshares, Inc.(UBSI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.59元上修至2.68元，其中最高估值2.7元，最低估值2.62元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年
最高值2.7(2.62)2.7
最低值2.62(2.59)2.58
平均值2.66(2.6)2.63
中位數2.68(2.59)2.6

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值10.35億11.98億
最低值10.30億11.57億
平均值10.33億11.83億
中位數10.34億11.89億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.552.402.832.802.71
營業收入9.07億8.67億8.68億11.05億15.03億

詳細資訊請看美股內頁：
United Bankshares, Inc.(UBSI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBSI

相關行情

台股首頁我要存股
United Bankshares, Inc.38.91.49%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty