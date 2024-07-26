盤中速報 - CTXC大漲70.82%，報0.2388美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 21:35
CTXC(CTXC)在過去 24 小時內漲幅超過70.82%，最新價格0.2388美元，總成交量達0.31億美元，總市值0.52億美元，目前市值排名第 194 名。
近 1 日最高價：0.239美元，近 1 日最低價：0.1391美元，流通供給量：222,038,344。
CTXC幣英文全稱是Cortex，發行日期是2018-04-17，是真正實現去中心化的人工智慧自治系統，Cortex的目標之一還包括實現一個機器學習平臺，允許使用者在平臺上釋出任務，提交AI DApps。使用者可以CTXC購買與AI相關的產品，如圖形卡、深度學習機以及雲端計算服務。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.64%
- 近 1 月：-26.46%
- 近 3 月：-47.54%
- 近 6 月：-63.21%
- 今年以來：-62.69%
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