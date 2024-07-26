鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.62億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；STMX(STMX)24小時漲幅7.93%；MANTRA(OM)24小時漲幅3.35%。

24小時跌幅：PowerPool(CVP)24小時跌幅109%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；UMA(UMA)24小時跌幅19.1%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅39.2%；Saga(SAGA)近一週漲幅28.9%；Dymension(DYM)近一週漲幅24.2%。