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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯TRU-US的目標價調升至95元，幅度約5.56%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對環聯(TRU-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至95元，調升幅度5.56%。其中最高估值106元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予環聯評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀0位。

環聯今(26日)收盤價為83.81元。近5日股價上漲5.56%，標普指數下跌2.62%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股TRU市場預估目標價

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