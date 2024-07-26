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鉅亨速報

盤中速報 - 佳和(1449)大漲7.18%，報20.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:11

佳和(1449-TW)26日09:11股價上漲1.4元，報20.9元，漲幅7.18%，成交6,141張。

佳和(1449-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為纖維紡織品之加工及買賣。紡織品及機械之進出口及買賣。委託興建商業大樓等。

近5日股價上漲2.36%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-136 張
  • 外資買賣超：-365 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+229 張
  • 融資增減：+237 張
  • 融券增減：-772 張

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