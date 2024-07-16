盤後速報 - 大江(8436)下週(7月23日)除息7元，預估參考價143.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
大江(8436-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(7月16日)收盤價150.50元計算，預估參考價為143.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
大江(8436-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為保健食品及保養品之研發、製造及銷售。近5日股價下跌2.27%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|150.50
|7.0
|4.65%
|0.0
|2023/07/27
|174.0
|5.0226
|2.89%
|0.0
|2022/07/21
|149.0
|8.9189
|5.99%
|0.0
|2021/09/13
|250.5
|8.8419
|3.53%
|0.0
|2020/08/21
|289.0
|8.8825
|3.07%
|0.0
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