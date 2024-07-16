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鉅亨速報

盤後速報 - 大江(8436)下週(7月23日)除息7元，預估參考價143.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

大江(8436-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(7月16日)收盤價150.50元計算，預估參考價為143.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

大江(8436-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為保健食品及保養品之研發、製造及銷售。近5日股價下跌2.27%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 150.50 7.0 4.65% 0.0
2023/07/27 174.0 5.0226 2.89% 0.0
2022/07/21 149.0 8.9189 5.99% 0.0
2021/09/13 250.5 8.8419 3.53% 0.0
2020/08/21 289.0 8.8825 3.07% 0.0

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