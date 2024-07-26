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鉅亨速報

盤中速報 - 怡華(1456)急拉3.46%報22.45元，成交85張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:08

怡華(1456-TW)近5分K漲速3.46%，26日09:08報22.45元，成交85張，今日漲幅為3.22％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

怡華(1456-TW)近5日股價下跌0.23%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造下跌1.47%。集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-78 張
  • 外資買賣超：-79 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-30 張
  • 融券增減：+1 張

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