盤後速報 - 大地-KY(8437)下週(8月1日)除息1元，預估參考價31.55元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
大地-KY(8437-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月23日)收盤價32.55元計算，預估參考價為31.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
大地-KY(8437-TW)所屬產業為其他業，主要業務為教育諮詢。幼教用品銷售。幼教軟體銷售。近5日股價下跌17.28%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|32.55
|1.0
|3.07%
|0.0
|2023/08/01
|99.4
|2.65
|2.67%
|0.0
|2022/08/04
|114.0
|4.0
|3.51%
|0.0
|2021/07/27
|179.0
|3.0
|1.68%
|0.0
|2020/07/30
|181.5
|7.5
|4.13%
|0.0
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