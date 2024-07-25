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鉅亨速報

盤後速報 - 大地-KY(8437)下週(8月1日)除息1元，預估參考價31.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

大地-KY(8437-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月23日)收盤價32.55元計算，預估參考價為31.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

大地-KY(8437-TW)所屬產業為其他業，主要業務為教育諮詢。幼教用品銷售。幼教軟體銷售。近5日股價下跌17.28%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 32.55 1.0 3.07% 0.0
2023/08/01 99.4 2.65 2.67% 0.0
2022/08/04 114.0 4.0 3.51% 0.0
2021/07/27 179.0 3.0 1.68% 0.0
2020/07/30 181.5 7.5 4.13% 0.0

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