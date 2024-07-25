盤後速報 - 大國鋼(8415)下週(8月1日)除息1.5元，預估參考價33.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
大國鋼(8415-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月23日)收盤價35.25元計算，預估參考價為33.75元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
大國鋼(8415-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為扣件買賣。近5日股價上漲0.71%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|35.25
|1.5
|4.26%
|0.0
|2023/07/18
|35.45
|1.8
|5.08%
|0.0
|2022/07/11
|36.0
|1.8
|5.0%
|0.0
|2021/08/09
|39.4
|1.4
|3.55%
|0.0
|2020/07/15
|26.95
|1.4085
|5.23%
|0.0
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