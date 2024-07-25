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鉅亨速報

盤後速報 - 大國鋼(8415)下週(8月1日)除息1.5元，預估參考價33.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

大國鋼(8415-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月23日)收盤價35.25元計算，預估參考價為33.75元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

大國鋼(8415-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為扣件買賣。近5日股價上漲0.71%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 35.25 1.5 4.26% 0.0
2023/07/18 35.45 1.8 5.08% 0.0
2022/07/11 36.0 1.8 5.0% 0.0
2021/08/09 39.4 1.4 3.55% 0.0
2020/07/15 26.95 1.4085 5.23% 0.0

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