盤後速報 - 坤悅(5206)下週(8月1日)除息1.3元，預估參考價46.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
坤悅(5206-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(7月23日)收盤價48.15元計算，預估參考價為46.85元，息值合計為1.3元，股息殖利率2.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
坤悅(5206-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為房地產開發。近5日股價下跌0.72%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|48.15
|1.3
|2.7%
|0.0
|2023/07/13
|20.55
|0.5
|2.43%
|0.0
|2022/08/30
|14.15
|0.48
|3.39%
|0.0
|2021/08/30
|18.05
|1.3
|7.2%
|0.0
|2020/07/23
|17.9
|0.75
|4.19%
|0.5
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