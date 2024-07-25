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鉅亨速報

盤後速報 - 坤悅(5206)下週(8月1日)除息1.3元，預估參考價46.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

坤悅(5206-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(7月23日)收盤價48.15元計算，預估參考價為46.85元，息值合計為1.3元，股息殖利率2.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

坤悅(5206-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為房地產開發。近5日股價下跌0.72%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 48.15 1.3 2.7% 0.0
2023/07/13 20.55 0.5 2.43% 0.0
2022/08/30 14.15 0.48 3.39% 0.0
2021/08/30 18.05 1.3 7.2% 0.0
2020/07/23 17.9 0.75 4.19% 0.5

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