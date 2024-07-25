盤後速報 - 信立(4303)下週(8月1日)除息1.16元，預估參考價45.74元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
信立(4303-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.16元。
以今日(7月23日)收盤價46.90元計算，預估參考價為45.74元，息值合計為1.16元，股息殖利率2.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
信立(4303-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為合成皮。塑膠皮。近5日股價上漲3.65%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|46.90
|1.1644
|2.48%
|0.0
|2022/09/20
|19.65
|1.1
|5.6%
|0.0
|2021/08/30
|16.35
|0.3
|1.83%
|0.0
|2020/08/03
|22.0
|1.2
|5.45%
|0.0
|2019/07/15
|23.4
|1.2
|5.13%
|0.0
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