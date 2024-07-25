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鉅亨速報

盤後速報 - 信立(4303)下週(8月1日)除息1.16元，預估參考價45.74元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

信立(4303-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.16元。

以今日(7月23日)收盤價46.90元計算，預估參考價為45.74元，息值合計為1.16元，股息殖利率2.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

信立(4303-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為合成皮。塑膠皮。近5日股價上漲3.65%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 46.90 1.1644 2.48% 0.0
2022/09/20 19.65 1.1 5.6% 0.0
2021/08/30 16.35 0.3 1.83% 0.0
2020/08/03 22.0 1.2 5.45% 0.0
2019/07/15 23.4 1.2 5.13% 0.0

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