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鉅亨速報

盤後速報 - 類比科(3438)下週(8月1日)除息0.5元，預估參考價79.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

類比科(3438-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月23日)收盤價79.70元計算，預估參考價為79.2元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

類比科(3438-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路之設計。近5日股價下跌0.99%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 79.70 0.5 0.63% 0.0
2023/07/13 71.0 1.4 1.97% 0.0
2022/06/30 53.8 3.6 6.69% 0.0
2021/08/02 97.6 1.5 1.54% 0.0
2016/06/02 18.950001 0.3 1.58% 0.0

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