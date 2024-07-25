盤後速報 - 昇銳(3128)下週(8月1日)除息0.8元，預估參考價32.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
昇銳(3128-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(7月23日)收盤價32.95元計算，預估參考價為32.15元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
昇銳(3128-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各種電子監視系統之製造加工。各種電子監視系統及其另件之買賣及安裝業務。前項有關產品及其原材料之進出口業務。近5日股價上漲2.97%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|32.95
|0.8
|2.43%
|0.0
|2023/08/03
|38.55
|1.2
|3.11%
|0.0
|2022/08/03
|19.45
|0.7
|3.6%
|0.0
|2021/08/27
|18.25
|0.55
|3.01%
|0.0
|2020/07/30
|13.15
|0.52
|3.95%
|0.0
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