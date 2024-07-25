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鉅亨速報

盤後速報 - 昇銳(3128)下週(8月1日)除息0.8元，預估參考價32.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

昇銳(3128-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(7月23日)收盤價32.95元計算，預估參考價為32.15元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

昇銳(3128-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各種電子監視系統之製造加工。各種電子監視系統及其另件之買賣及安裝業務。前項有關產品及其原材料之進出口業務。近5日股價上漲2.97%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 32.95 0.8 2.43% 0.0
2023/08/03 38.55 1.2 3.11% 0.0
2022/08/03 19.45 0.7 3.6% 0.0
2021/08/27 18.25 0.55 3.01% 0.0
2020/07/30 13.15 0.52 3.95% 0.0

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