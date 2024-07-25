盤後速報 - 艾訊(3088)下週(8月1日)除息4.29元，預估參考價92.21元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
艾訊(3088-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.29元。
以今日(7月23日)收盤價96.50元計算，預估參考價為92.21元，息值合計為4.29元，股息殖利率4.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
艾訊(3088-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能物聯網產品。智能設計服務產品。博奕產品。近5日股價下跌3.31%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|96.50
|4.2928
|4.45%
|0.0
|2023/08/30
|97.7
|2.4832
|2.54%
|0.9933
|2022/08/12
|59.7
|3.0433
|5.1%
|0.0
|2021/08/03
|54.6
|2.5701
|4.71%
|0.0
|2020/08/03
|57.4
|3.9752
|6.93%
|0.0
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