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鉅亨速報

盤後速報 - 艾訊(3088)下週(8月1日)除息4.29元，預估參考價92.21元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

艾訊(3088-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.29元。

以今日(7月23日)收盤價96.50元計算，預估參考價為92.21元，息值合計為4.29元，股息殖利率4.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

艾訊(3088-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能物聯網產品。智能設計服務產品。博奕產品。近5日股價下跌3.31%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 96.50 4.2928 4.45% 0.0
2023/08/30 97.7 2.4832 2.54% 0.9933
2022/08/12 59.7 3.0433 5.1% 0.0
2021/08/03 54.6 2.5701 4.71% 0.0
2020/08/03 57.4 3.9752 6.93% 0.0

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