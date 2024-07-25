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鉅亨速報

盤後速報 - 順德(2351)下週(8月1日)除息2.6元，預估參考價127.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

順德(2351-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

以今日(7月23日)收盤價130.00元計算，預估參考價為127.4元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

順德(2351-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體導線架。五金文具用品。模具及其他。近5日股價下跌4.06%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 130.00 2.6 2.0% 0.0
2023/08/03 103.5 3.2 3.09% 0.0
2022/08/03 118.0 3.0 2.54% 0.0
2021/09/16 129.5 1.8 1.39% 0.0
2020/07/30 47.0 1.8 3.83% 0.0

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