盤後速報 - 順德(2351)下週(8月1日)除息2.6元，預估參考價127.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
順德(2351-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
以今日(7月23日)收盤價130.00元計算，預估參考價為127.4元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
順德(2351-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體導線架。五金文具用品。模具及其他。近5日股價下跌4.06%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|130.00
|2.6
|2.0%
|0.0
|2023/08/03
|103.5
|3.2
|3.09%
|0.0
|2022/08/03
|118.0
|3.0
|2.54%
|0.0
|2021/09/16
|129.5
|1.8
|1.39%
|0.0
|2020/07/30
|47.0
|1.8
|3.83%
|0.0
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