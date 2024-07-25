search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 高林股(1531)下週(8月1日)除息0.2元，預估參考價14.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07

高林股(1531-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月23日)收盤價15.15元計算，預估參考價為14.95元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

高林股(1531-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種縫紉機及其零件之加工製造﹑裝配買賣業務。銑類製品鑄造加工及買賣。縫紉機零件之鑄造加工及買賣業務。近5日股價下跌0.66%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 15.15 0.2 1.32% 0.0
2023/08/31 14.15 0.8 5.65% 0.0
2022/08/29 15.1 0.7 4.64% 0.0
2021/09/15 15.4 0.2016 1.31% 0.0
2020/07/27 11.25 0.2015 1.79% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22871.842.76%
高林股15.151.00%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty