盤後速報 - 高林股(1531)下週(8月1日)除息0.2元，預估參考價14.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07
高林股(1531-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月23日)收盤價15.15元計算，預估參考價為14.95元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
高林股(1531-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種縫紉機及其零件之加工製造﹑裝配買賣業務。銑類製品鑄造加工及買賣。縫紉機零件之鑄造加工及買賣業務。近5日股價下跌0.66%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|15.15
|0.2
|1.32%
|0.0
|2023/08/31
|14.15
|0.8
|5.65%
|0.0
|2022/08/29
|15.1
|0.7
|4.64%
|0.0
|2021/09/15
|15.4
|0.2016
|1.31%
|0.0
|2020/07/27
|11.25
|0.2015
|1.79%
|0.0
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