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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌7.16%，報25.68美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:00

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間24日21:44股價下跌1.98美元，報25.68美元，跌幅7.16%，成交量324,260（股），盤中最高價25.97美元、最低價25.40美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-16.56%
  • 近 1 月：-0.04%
  • 近 3 月：+4.1%
  • 近 6 月：-3.56%
  • 今年以來：-8.62%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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道瓊指數39980.52-0.94%
NASDAQ17619.218-2.10%
費城半導體5261.983-2.52%
Allegro Microsystems Inc.25.39-8.21%

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