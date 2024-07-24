盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌7.16%，報25.68美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:00
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間24日21:44股價下跌1.98美元，報25.68美元，跌幅7.16%，成交量324,260（股），盤中最高價25.97美元、最低價25.40美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16.56%
- 近 1 月：-0.04%
- 近 3 月：+4.1%
- 近 6 月：-3.56%
- 今年以來：-8.62%
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