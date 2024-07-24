盤中速報 - Alphabet公司(GOOG-US)大跌4.03%，報176.21美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:00
Alphabet公司(GOOG-US)截至台北時間24日21:44股價下跌7.39美元，報176.21美元，跌幅4.03%，成交量4,665,915（股），盤中最高價176.38美元、最低價173.57美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(GOOG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.02%
- 近 1 月：+1.85%
- 近 3 月：+14.81%
- 近 6 月：+23.49%
- 今年以來：+30.28%
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