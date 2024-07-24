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鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(GOOG-US)大跌4.03%，報176.21美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:00

Alphabet公司(GOOG-US)截至台北時間24日21:44股價下跌7.39美元，報176.21美元，跌幅4.03%，成交量4,665,915（股），盤中最高價176.38美元、最低價173.57美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(GOOG-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.02%
  • 近 1 月：+1.85%
  • 近 3 月：+14.81%
  • 近 6 月：+23.49%
  • 今年以來：+30.28%

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道瓊指數39970.63-0.96%
NASDAQ17617.478-2.11%
費城半導體5260.764-2.54%
Alphabet公司176.92-3.64%

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