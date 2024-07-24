鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.78億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅11.8%；Dymension(DYM)24小時漲幅9.4%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STMX(STMX)24小時跌幅14.8%；COTI(COTI)24小時跌幅9.79%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅59.1%；Mdex(MDX)近一週漲幅40.4%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅26.1%。