search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.83億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,502美元，24小時漲跌幅-2.70%；以太幣(ETH)現報價格3,429.42美元，24小時漲跌幅-1.33%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.83億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達17.56億美元；USDC(USDC)24小時成交量達14.48億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅16.1%；AEVO(AEVO)24小時漲幅10.5%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STMX(STMX)24小時跌幅23%；COTI(COTI)24小時跌幅11.7%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅59.1%；Mdex(MDX)近一週漲幅40.4%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅26.1%。

近一週跌幅：STMX(STMX)近一週跌幅33.9%；BarnBridge(BOND)近一週跌幅28.4%；LayerZero(ZRO)近一週跌幅21.2%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣區塊鏈比特幣以太幣USDC

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣65815.27-1.27%
以太幣3442.53-0.22%
USDC0.99980.00%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty