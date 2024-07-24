鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.83億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅16.1%；AEVO(AEVO)24小時漲幅10.5%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STMX(STMX)24小時跌幅23%；COTI(COTI)24小時跌幅11.7%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅59.1%；Mdex(MDX)近一週漲幅40.4%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅26.1%。