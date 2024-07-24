鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.83億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,502美元，24小時漲跌幅-2.70%；以太幣(ETH)現報價格3,429.42美元，24小時漲跌幅-1.33%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.83億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達17.56億美元；USDC(USDC)24小時成交量達14.48億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅16.1%；AEVO(AEVO)24小時漲幅10.5%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STMX(STMX)24小時跌幅23%；COTI(COTI)24小時跌幅11.7%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅59.1%；Mdex(MDX)近一週漲幅40.4%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅26.1%。
近一週跌幅：STMX(STMX)近一週跌幅33.9%；BarnBridge(BOND)近一週跌幅28.4%；LayerZero(ZRO)近一週跌幅21.2%。
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