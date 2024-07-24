盤後速報 - 資通(2471)次交易(25)日除息3.29元，參考價57.11元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
資通(2471-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.29元。
首日參考價為57.11元，相較今日收盤價60.40元，息值合計為3.29元，股息殖利率5.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|60.40
|3.28716
|5.44%
|0.0
|2023/07/20
|56.0
|2.83465
|5.06%
|0.0
|2022/07/21
|28.0
|2.2438
|8.01%
|0.0
|2021/08/23
|24.9
|1.5
|6.02%
|0.0
|2020/08/05
|23.0
|1.4246
|6.19%
|0.0
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