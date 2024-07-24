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鉅亨速報

盤後速報 - 資通(2471)次交易(25)日除息3.29元，參考價57.11元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

資通(2471-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.29元。

首日參考價為57.11元，相較今日收盤價60.40元，息值合計為3.29元，股息殖利率5.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 60.40 3.28716 5.44% 0.0
2023/07/20 56.0 2.83465 5.06% 0.0
2022/07/21 28.0 2.2438 8.01% 0.0
2021/08/23 24.9 1.5 6.02% 0.0
2020/08/05 23.0 1.4246 6.19% 0.0

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