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鉅亨速報

盤後速報 - 資通(2471)下週(7月25日)除息3.29元，預估參考價56.91元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

資通(2471-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.29元。

以今日(7月18日)收盤價60.20元計算，預估參考價為56.91元，息值合計為3.29元，股息殖利率5.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

資通(2471-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為應用套裝軟體之分析.設計.修改.安裝及維護等業務.。各型電腦設備.網路設備及其相關軟體之買賣.。有關前項之系統整合.網路規劃.資料庫管理及應用軟體設計等.。近5日股價上漲3.38%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 60.20 3.28716 5.46% 0.0
2023/07/20 56.0 2.83465 5.06% 0.0
2022/07/21 28.0 2.2438 8.01% 0.0
2021/08/23 24.9 1.5 6.02% 0.0
2020/08/05 23.0 1.4246 6.19% 0.0

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