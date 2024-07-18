盤後速報 - 資通(2471)下週(7月25日)除息3.29元，預估參考價56.91元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
資通(2471-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.29元。
以今日(7月18日)收盤價60.20元計算，預估參考價為56.91元，息值合計為3.29元，股息殖利率5.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
資通(2471-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為應用套裝軟體之分析.設計.修改.安裝及維護等業務.。各型電腦設備.網路設備及其相關軟體之買賣.。有關前項之系統整合.網路規劃.資料庫管理及應用軟體設計等.。近5日股價上漲3.38%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|60.20
|3.28716
|5.46%
|0.0
|2023/07/20
|56.0
|2.83465
|5.06%
|0.0
|2022/07/21
|28.0
|2.2438
|8.01%
|0.0
|2021/08/23
|24.9
|1.5
|6.02%
|0.0
|2020/08/05
|23.0
|1.4246
|6.19%
|0.0
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