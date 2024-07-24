巴勒斯坦各派代表簽《北京宣言》中國學者：內外因具備

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 15:00

巴勒斯坦各派代表連續三天在北京舉行內部和解對話，周二（23 日）簽署了《北京宣言》。

巴勒斯坦各派別周二上午舉行內部和解對話閉幕式，簽署結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。中國外交部長王毅等出席。

巴勒斯坦兩大主要派別法塔赫與哈瑪斯陷入分裂狀態，已經有 17 年了，過去兩大派別曾多次接觸，試圖和解，但都沒有成功。

據《鳳凰衛視》報導，寧夏大學中國阿拉伯國家研究院院長李紹先認為，中國之所以能做到這一點，主要有以下兩個因素。

第一是中國的立場。中國得到巴勒斯坦有關派別以及中東國家的充分信任和尊重，這是其他國家不具備的的條件。

李紹先說，去年 3 月，中國推動沙烏地阿拉伯和伊朗和解，這次巴勒斯坦各派在北京簽署《北京宣言》，充分體現他們對中國的信任。如果沒有信任，中國發揮不了這樣的作用。

第二是中國的智慧。

李紹先表示，《北京宣言》明確反對任何形式的加薩戰後托管方案，大家要協商成立民族團結政府等，體現了中國的智慧。

李紹先說，除了中國發揮關鍵的作用，內因更加關鍵。內因是變化的依據，外因是條件，中國提供了條件，而巴勒斯坦內部需要和解是內因。

具《新華社》背景公眾號「牛彈琴」周三也發文稱，《北京宣言》有三大意涵。

第一、對以哈局勢投下震撼彈。

很簡單，一個分裂的巴勒斯坦，必然成為別人刀俎上的魚肉；一個團結的巴勒斯坦，才可能有民族解放事業的成功。

在中國斡旋下，法塔赫和哈瑪斯捐棄前嫌，將迫使以色列不得不考慮目前的政策。

第二、中國的外交藝術。

「牛彈琴」說，中方不是高談闊論，更不是大棒揮舞，中方是在真正勸和促談，也有勸和促談的誠意和威望，還鍥而不捨。

第三、世界破破爛爛，兔子縫縫補補。

「牛彈琴」聲稱北京現在成了中東和平的福地。

去年沙國和伊朗在北京握手言和後，西班牙媒體曾說：「中國的這次調解無疑是對美國施壓式外交的一記耳光，美國在中東向來是用飛彈和制裁來為大使及和平特使開路。」