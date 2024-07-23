3成台灣人最愛投資美國！摩根投信這檔多重資產基金滿足3種投資需求

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-23 19:52

睽違 8 年才推出新基金的摩根投信，於今 (23) 日在台灣首發第一支為台灣民眾「要收益」「要股息」及「低波動」3 大需求量身訂製的摩根大美國領先收成多重資產基金，採 442（股：債：實質資產般）配置，其年化報酬率可達 8.2%，適合「準」退休族、退休族，或年輕小資族與上班族，8 月 12 日開募。

摩根投信董事長唐德瑜表示，「追成長」、「追收益」與「低波動」，這三個目標向為投資人最大的願望，實際很難同時達成。但若從最可靠的市場中去挑選多元的投資標的，再輔以適當的資產配置，即有機會被實現。因國人有 3 成最愛投資美國，對於美股、保單、資產增值都有偏好，經過 2 年的努力與整合，推出這支基金，以滿足台灣投資人對收益愈來愈嚴格的需求。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，摩根推出這檔基金的目的，並不單純只訴求收益，而是要在「美國多重資產」的世界裡，透過優質的投資標的與配置策略，去滿足台灣投資人既要追求成長、也要低波動、更要滿足收益的 3 重期待。是摩根投信睽違八年後再度募集新基金，是以美股為主的多重資產基金，該基金在幣別上，提供新台幣、人民幣和美元三種。

楊若萱指出，摩根大美國領先收成多重資產基金聚焦在美國的多重資產型的基金，很適合作為投資人的核心配置，在收益策略上，配置約 40% 的比重在「美國高品質成長股票」，並同時搭配「掩護性買權」的操作，約莫 40% 的股票部位，都能替投資人爭取創造收益的機會。

其次這檔基金在「美國企業債」上也配置了約 40% 的部位，採取「非投資等級債」與「投資等級債」互為搭配的策略，替投資組合創造穩定收益與降低波動的功效。尤其是在美國整體利率環境已經進入高原期的當下，這種配置方式可以替投資人鎖定較為平穩的收益來源，若聯準會未來降息，甚至還有機會帶來資本利得的空間。

最後，這檔基金對於包含 REITs 與基礎建設股票在內的「美國實質資產股票」，也額外配置了約 20% 的部位。楊若萱補充，在資產類別中，實質資產股票的收益來源其實更接近「另類資產」，它與傳統股債之間的關聯度雖然較低，但整體收益率卻也相當吸引人；無論景氣與市場好壞，提供一定的收益基礎。

楊若萱指出，該基金對鎖定的三類資產「股票、債券、實質資產股票」採取約 4:4:2 的配置比例。根據實際回測，發現從自 2000 年以來，以 4:4:2 配置比例投資之相關指數，其年化報酬率可達 8.2%，不但領先傳統股債 6:4 配置指數的 6.6%，甚至還領先純美股指數的 7.4%。