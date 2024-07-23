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鉅亨速報

盤後速報 - 強信-KY(4560)下週(7月30日)除息1元，預估參考價35.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

強信-KY(4560-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月23日)收盤價36.95元計算，預估參考價為35.95元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

強信-KY(4560-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工業縫紉機配件。近5日股價下跌0.67%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 36.95 1.0 2.71% 0.0
2023/08/08 38.75 2.2 5.68% 0.0
2022/05/26 41.95 1.8 4.29% 0.0
2021/08/23 41.75 1.0 2.4% 0.0
2020/07/22 47.95 3.9904 8.32% 0.0

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